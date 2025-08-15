Спокуслива білявка: модель у блакитному бікіні продемонструвала струнку фігуру

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – обожнює влаштовувати на відпочинку фотосесії у пляжних луках.

Цього разу красуня позувала перед фотокамерою у стильній обновці. На ній було блакитне бікіні і широкими зав’язками на плавках від бренду Fashion Nova. Джессіка похизувалася стрункою фігурою, пласким животом і спокусливим бюстом.

Гейл розпустила волосся, зробила макіяж із довгими віями і бежевою помадою та французький манікюр. Руки вона прикрасила золотими браслетами.

А ще Джес показала фото красивих краєвидів, де вона відпочиває.

