Спокуслива білявка: модель у блакитному бікіні продемонструвала струнку фігуру
Джессіка Гейл поповнила свою колекцію купальників стильною обновкою.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – обожнює влаштовувати на відпочинку фотосесії у пляжних луках.
Цього разу красуня позувала перед фотокамерою у стильній обновці. На ній було блакитне бікіні і широкими зав’язками на плавках від бренду Fashion Nova. Джессіка похизувалася стрункою фігурою, пласким животом і спокусливим бюстом.
Гейл розпустила волосся, зробила макіяж із довгими віями і бежевою помадою та французький манікюр. Руки вона прикрасила золотими браслетами.
А ще Джес показала фото красивих краєвидів, де вона відпочиває.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у жовтому бікіні з рюшами позувала перед фотокамерою.