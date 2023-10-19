Спорт за розкладом: Олівію Вайлд заскочили після тренування

39-річна акторка та продюсерка регулярно відвідує спортзал, щоб бути у гарній формі. Вчора її знову сфотографували після спортивного тренування в Лос-Анджелесі.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

Олівія була в чорному короткому топі та лосинах з високою талією, як завжди у неї на шиї був білий рушник, на обличчі окуляри від сонця і волосся зібрано в хвіст. Акторка була в малинових кросівках, а на плечі у неї висіла масивна сумка-шопер. На папараці Вайлд не звертала жодної уваги, оскільки давно звикла до їхньої уваги.

А днями зірку також заскочили шляхом на базар. Акторка одягла білі джинси 7 For All Mankind із широкими штанинами та білу футболку. Також на Олівії були відомі кросівки Adidas Samba.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

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