Спортивна та ефектна: два нові образи Кім Кардашян у Нью-Йорку

Спортивна та ефектна: два нові образи Кім Кардашян у Нью-Йорку

Під приціл папараці вона потрапила після чуток про новий роман.

Кім Кардашян знову залишила сонячну Каліфорнію та прилетіла до Нью-Йорка. Вдень зірку помітили у спортивному луку, коли вона прямувала на фотосесію у центрі Chelsea Piers. На ній тоді були широкі штани, оверсайз куртка та майка на одне плече. Волосся Кім заплело в довгу косу.

Кім Кардашян / Getty Images

Пізніше ввечері її також побачили біля популярного ресторану Zero Bond. Вона була одягнена в чорну оксамитову сукню з рукавичками. Її образ тоді доповнили сонцезахисні окуляри, фірмовий макіяж та великі сережки у вухах.

Кім Кардашян / Getty Images

Поява в Кім у Нью-Йорку також спровокувала нові чутки про її новий роман із 27-річним Пітом Девідсоном. Кім нібито сходила з ним на вечерю та відвідала його рідний район Стейтен-Айленд.

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