Спортшик у всій красі: модель Гейлі Бібер сфотографували у трендовому образі

Дівчина знову продемонструвала модний аутфіт, який незабаром почнуть повторювати.

25-річну американську модель Гейлі Бібер заскочили на вулиці в Лос-Анджелесі папараці, коли дівчина прямувала кудись у своїх справах. На знаменитості були підібрані речі в її улюбленому стилі спортшик, адже вона поєднала чорні широкі штани з сірим худі, картатим оверсайз блейзером, що більше нагадує чоловічий піджак, а також декількома аксесуарами, серед яких ми розгледіли кепку та кросівки від Balenciaga та сонцезахисні окуляри Saint Laurent.

Гейлі Бібер / Getty Images

Кросівки Balenciaga у Гейлі останнім часом улюблені, адже вона вже у них неодноразово з'являлася у місті. Цю модель вона поєднувала раніше з лосинами та курткою-бомбером.

Гейлі Бібер / Getty Images

Читайте також: