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Спортшик у всій красі: співачка Сіара з'явилася серед гостей показу Off-White у Парижі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Спортшик у всій красі: співачка Сіара з'явилася серед гостей показу Off-White у Парижі

Сіара / Фото: Associated Press

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ нової колекції бренду Off-White, заснованого Вірджилом Абло, який помер 2021 року від раку.

Це фешншоу стало дебютом нещодавно призначеного на посаду креативного директора Ібрагіма Камара. Під час показу модельєр переніс гостей на Марс, оскільки подіум був усипаний червоним піском та камінням.

"Колекція Off-White Осінь-Зима 2023 під назвою Lunar Delivery Ібрагіма Камара - це подорож у новий світ. У міру того, як наявні коди, минулі ритуали та людські об'єкти переходять у новий вимір, одяг, наповнений сучасним поглядом, натякає на раніше неймовірне майбутнє", - йдеться в описі колекції.

Однією з гостей заходу стала американська співачка Сіара. Зірка одягла на шоу оригінальну сукню у стилі спортшик, оскільки вона нагадувала бомбер, одягнений у поєднанні з мініспідницею. Сукня мала глибоке декольте.

Сіара / © Associated Press
Сіара / Фото: Associated Press

Лук Сіара доповнила чоботами, окулярами та шапкою. Волосся зірка заплела у дві кіски, а також зробила лаконічний макіяж у нюдовій гамі.

Сіара / © Associated Press
Сіара / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
429
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