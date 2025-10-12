ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
60
2 хв

Спортсмен Ігор Вовчанчин з’явився на прем’єрі голлівудського фільму «Незламний», у якому його зіграв Олександр Усик

Прем’єрний показ стрічки відбувся у Києві.

Аліна Онопа
Ігор Вовчанчин і Анна Адамович

У Києві, у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver), відбулася прем’єра біографічної драми про спорт «Незламний» від студії A24. Це реальна історія про Марка Керра — легендарного американського бійця змішаних єдиноборств (ММА), чемпіона UFC та Pride. Він був відомий як «The Smashing Machine» («Машина для трощіння») через свій агресивний стиль бою. У фільмі показали не лише його спортивні перемоги, а й темний бік життя: залежність від знеболювальних, особисті драми і боротьбу за себе поза рингом.

Захід відвідав легендарний український боєць Ігор Вовчанчин, чий образ у фільмі втілив Олександр Усик. Саме двобій з Вовчанчиним став ключовим моментом у кар’єрі Марка Керра та основою драматичної лінії фільму.

Ігор Вовчанчин і Анна Адамович/Фото Віталій Чумаченко

Ігор Вовчанчин/Фото Віталій Чумаченко

Роль Марка Керра виконав Двейн Джонсон, який виходить за межі звичних екшн-амплуа та приміряє на себе одну з найбільш драматичних ролей у своїй кар’єрі (не типовий екшн, а психологічно складна роль). Ця роль стане для «Скелі» важливим етапом у творчості, показавши його акторську глибину поза межами блокбастерних бойовиків.

Режисером стрічки став Бенні Сефді, відомий своїм проникливим баченням та вмінням створювати напружені кінематографічні історії.

Захід відвідали режисери Антон Птушкін і Денис Тарасов, актори Влад Нікітюк, Олег Загородній, Анна Гуляєва, артисти Муаяд, OTOY, Дмитро Прокопов, Віталій Островський, Марієтта, комікеси Тетяна Песик і Катя Нікітіна, олімпійський чемпіон Олег Вєрняєв, футболісти «Динамо» Київ Денис Попов, Крістіан Біловар, Денис Ігнатенко, фітнес-тренерка Марина Боржемська, найсильніша людина світу 2020 року Олексій Новіков, ведучі Андрій Чорновол, Вʼячеслав Соломка, Олег Борисов, блогерки Нателла Кірс, Ангеліна Пичик та інші.

Олексій Новіков і Марина Боржемська/Фото Віталій Чумаченко

Катя Нікітіна і Тетяна Песик/Фото Віталій Чумаченко

Микола Матросов/Фото Віталій Чумаченко

Дмитро Прокопов/Фото Віталій Чумаченко

Муаяд/Фото Віталій Чумаченко

Андрій Чорновол/Фото Віталій Чумаченко

Вʼячеслав Соломка/Фото Віталій Чумаченко

Анна Адамович/Фото Віталій Чумаченко

Аліна Онопа та Анна Луценко/Фото Віталій Чумаченко

Дарина Уайт/Фото Віталій Чумаченко

Мирослава Мандзюк та Elizabeth/Фото Віталій Чумаченко

Нателла Кірс/Фото Віталій Чумаченко

Тетяна Карікова та Яна Вінніченко/Фото Віталій Чумаченко

Анна Луценко, Ольга Федорущенко, Ольга Бондарчук, Олена Момот/Фото Віталій Чумаченко

Марієтта/Фото Віталій Чумаченко

Ігор Вовчанчин/Фото Віталій Чумаченко

Олена Момот, Олена Шершньова, Лала Цукерман, Ольга Бондарчук, Катерина Петренко/Фото Віталій Чумаченко

Фото Віталій Чумаченко

Прокат фільму «Незламний» триває в українських кінотеатрах.

60
