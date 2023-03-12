Спойлер від костюмерів: дивні сумки "І просто так…", які ми, швидше за все, побачимо у другому сезоні

Головна героїня серіалу "І просто так…" — Керрі Бредшоу – журналістка з Нью-Йорка, яка любить екстравагантні та дорогі речі. Тому її часто бачимо в незвичайних вбраннях і поєднаннях кольорів, а також з досить оригінальними аксесуарами.

На одній із сторінок серіалу, де костюмери та команда публікують деякі фото зі знімального майданчика та вбрання героїв шоу, днями вони показали досить цікавий кадр-спойлер.

На фото викладені на стіл досить екстравагантні сумки, деякі з них раніше вже з'являлися в кадрі.

Наприклад, на фото є сумка-голуб, яка наробила чимало галасу, від бренду JW Anderson.

Сара Джессіка Паркер і Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Вартість такого аксесуару не маленька і, згідно з сайтом бренду, становить 890 доларів.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також на фото потрапили кілька сумок від бренду Thom Browne у вигляді собак. Вартість такого аксесуару близько 2708 євро.

Ще на столі з'явилося кілька варіантів сумок від дивакуватого люксового бренду Judith Leiber. Сумки характерні тим, що зазвичай усипані стразами та мають незвичайні форми: солодощі, тварини, фрукти. Однією з найпримітніших з тих, що на фото, є сумка-голуб. Зі схожим аксесуаром героїня Сари Джессіки Паркер з'явилася в 10-й серії другого сезону оригінального серіалу "Секс і місто", але тоді цей аксесуар вона розкритикувала. Як бачимо, у другому сезоні "І просто так..." Паркер знову може з'явитися з такою сумкою.

Керрі Бредшоу / Фото: скриншот з відео

Керрі Бредшоу / Фото: скриншот з відео

Ще на столі лежить вінтажний клатч від Mr. Ernest Magazine Clutch у вигляді журналу Cosmopolitan, який застібався на коричневий ремінець. Цей аксесуар вже потрапляв у кадр, і його Паркер поєднувала з малиновим жакетом та золотистою сукнею.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

А ось маленька сумка у вінтажному стилі з намальованим обличчям, ймовірно, від Rebecca Moses була розписана вручну. З цим аксесуаром героїня також з'являлася у першому сезоні "І просто так…"

Сара Джессіка Паркер та Кріс Нот / Фото: Getty Images

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