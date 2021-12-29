Справа була в ліжку: бойфренд Голлі Беррі сфотографував акторку топлес

55-річна акторка Голлі Беррі напередодні Нового року вирушила у відпустку.
Зірка запостила фото, зроблене її коханим Ваном Гантом, на знімку Голлі позує топлес, лежачи у білих простирадлах на великому ліжку. У підписі акторка пише про відпустку.
На іншому знімку Беррі показала, як вони разом з бойфрендом лежать у ліжку, торкаючись ногами одне одного.
"Навіть наші ноги йдуть разом...", — зазначено в підписі акторки під знімком.
Нагадаємо, про свої стосунки пара заявила рік тому, після того, як у Мережі почали поширюватися чутки про їхній роман.
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