Справила враження: дизайнерка родом із Чернівців Наталія Феднер вийшла на подіум у синьо-жовтому луку

Під час свого шоу вона надала підтримку Україні.

У Маямі за підтримки Art Hearts Fashion у готелі Fontainebleau відбувся Тиждень пляжної моди, в якому взяла участь американська дизайнерка Наталія Феднер.

Ця жінка, яка прославилася своїми унікальними "голими" вбраннями, народилася й перші роки життя провела в Україні — вона родом із Чернівців, про що часто згадує у своїх численних інтерв'ю.

Наприкінці показу колекції дизайнерка вийшла на подіум у сукні-сітці свого ж виготовлення. Вбрання було повністю створене з тонких металевих ланцюжків за технологією під назвою Stretch Metal. Цей незвичайний "матеріал" для виробів Наталія розробила особисто 2021 року. Речі зі Stretch Metal набувають форми тіла, однак можуть розтягуватися, як тканина, і бути зручними.

Наталія Феднер / Фото: Getty Images

Лук дизайнерки складався з чорного боді, поверх якого вона одягла сукню. Також образ вона доповнила синьо-жовтим шарфом у колір прапора України. Жовтими ще були сережки у вухах, а взула вона босоніжки на невеликих підборах.

Наталія Феднер / Фото: Getty Images

Зазначимо, що це не вперше, коли Наталія виходить на подіум у кольорах прапора України. Після повномасштабного вторгнення Росії до України вона активно підтримує батьківщину в такий спосіб.

Показ бренду Natalia Fedner 2022 року / Фото: Getty Images

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