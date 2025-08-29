Справила враження: зірка "Венздей" Дженна Ортега з'явилася в незвичайній сукні з дірками

Дженна Ортега / © Associated Press

22-річна акторка Дженна Ортега вкотре приголомшила публіку новим образом, який повністю відповідав модним вподобанням її героїні з серіалу «Венздей». Дівчина та її стилісти знову обрали готичний гламур, але цього разу Дженна одягла сіру сукню від GapStudio, яку створив Зак Позен.

Дженна Ортега / © Associated Press

Вбрання було довгим, мало глибоке декольте, прикрашене драпіруванням і галтером, а також на вбранні було багато декоративних дірок. Дірки повторювалися на спідниці, подолі та спині.

Дженна Ортега / © Associated Press

Образ Ортеги доповнювали зухвале масивне взуття на величезній платформі, яке робило її значно вищою, адже дівчина насправді справжня Дюймовочка — її зріст 155 сантиметрів.

Також акторка одягла прикраси зі срібла і платини, а її стилісти вдалися до таких б’юті-акцентів, як темні очі, повністю знебарвлені брови та волосся, укладене в «мокру» зачіску і тонкими прядками.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

У такому вбранні акторка відвідала благодійний галавечір «Wednesday», організований Netflix і Spotify у ресторані Guastivino’s. Атмосфера заходу була відповідна — з туманом, воронамі і тематичними коктейлями. Також гостею вечора стала Леді Гага, оскільки вона знялася в другому сезоні серіалу.