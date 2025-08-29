- Дата публікації
Справила враження: зірка "Венздей" Дженна Ортега з'явилася в незвичайній сукні з дірками
Акторка позувала перед камерами на новому заході в Нью-Йорку.
22-річна акторка Дженна Ортега вкотре приголомшила публіку новим образом, який повністю відповідав модним вподобанням її героїні з серіалу «Венздей». Дівчина та її стилісти знову обрали готичний гламур, але цього разу Дженна одягла сіру сукню від GapStudio, яку створив Зак Позен.
Вбрання було довгим, мало глибоке декольте, прикрашене драпіруванням і галтером, а також на вбранні було багато декоративних дірок. Дірки повторювалися на спідниці, подолі та спині.
Образ Ортеги доповнювали зухвале масивне взуття на величезній платформі, яке робило її значно вищою, адже дівчина насправді справжня Дюймовочка — її зріст 155 сантиметрів.
Також акторка одягла прикраси зі срібла і платини, а її стилісти вдалися до таких б’юті-акцентів, як темні очі, повністю знебарвлені брови та волосся, укладене в «мокру» зачіску і тонкими прядками.
У такому вбранні акторка відвідала благодійний галавечір «Wednesday», організований Netflix і Spotify у ресторані Guastivino’s. Атмосфера заходу була відповідна — з туманом, воронамі і тематичними коктейлями. Також гостею вечора стала Леді Гага, оскільки вона знялася в другому сезоні серіалу.