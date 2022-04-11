"Справжні воїни сердець": Ірина Білик записала відео для волонтерів

Співачка долучилася до флешмобу "1+1".

Ірина Білик приєдналася до флешмобу #дякуюволонтерам, який до Міжнародного дня подяки волонтерам (20 квітня) запустив канал "1+1".

Артистка опублікувала в Instagram відео, в якому подякувала волонтерам.

"Хочу подякувати волонтерам за те, що рятують кожного, хто потребує зараз допомоги в Україні. Вони справжні Воїни сердець!" – написала Ірина і закликала інших приєднуватися.

Нагадаємо, флешмоб підтримали Наталя Могилевська, Алла Мазур, Юлія Саніна, Юрій Горбунов, Валентина Хамайко, Олександр Педан та інші.

До слова, щоб долучитися до флешмобу, потрібно:

Зробити допис або сторіз у соціальних мережах із подякою волонтерам

Обов'язково додати хештег #дякуюволонтерам

Відмітити @1plus1_ua у публікації чи сторіз.

А до Міжнародного дня подяки волонтерам "1+1" опублікує відеоролик, у якому покажуть усіх учасників флешмобу та самих волонтерів, які щодня допомагають Україні наблизити перемогу.

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