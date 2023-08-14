Справжній господар: Павло Зібров похизувався щедрим урожаєм із саду

Народний артист України любить доглядати за своїм садом і грядками.

Павло Зібров похизувався в Instagram щедрим урожаєм у своєму саду.

Співак показав фото, на якому він зазнімкований поряд із кущем ожини.

Павло Зібров / Фото: Instagram Павла Зіброва

У народного артистка добре вродили полуниця, черешня, малина, лохина, шовковиця, груші, яблука, сливи – і це лише частина урожаю.

Павло Зібров / Фото: Instagram Павла Зіброва

Павло Зібров / Фото: Instagram Павла Зіброва

"Моя гордість, мій сад! Невеличка частина врожаю", – написав у дописі Зібров.

Нагадаємо, Павло Зібров презентував композицію "Крізь кордони", в якій оспівує почуття кохання на відстані.

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