Справжня: Даша Астаф'єва, яка залишилася в Києві, показала, як волонтерить

Співачка виклала емоційний пост у своєму Instagram.
Ніколи в житті не думала, що буду збирати тут, в своєму віртуальному просторі, де хотіла прикрашати контентом світ, воєнні хроніки…
Але ж навіть якщо я цього не зроблю, цього незабути!
Ці короткі безсонні ночі, галас сирен, невгамовний страх за близьких і майже втрачену, але тихенько все іще незгасаючу надію нескінченних довгих днів!
Я людина, яка не вміє відпочивати. І зараз, цей мій в мирному житті недолік - найвеличeзніше спасіння! Дякую кожному, хто забув як боятись, робить те, що вміє! Хто, прокидаючись ранком, твердо каже мені у слухавку «залишаємось в Києві, тут наший дім» хто кожної миті заспокоює ревучу і захлинаючусь сльозами мріями про майбутнє
Дякую вам, УКРAЇНЦІ!
Я завжди пишатимусь своєю країною та тим, що ми всі стали назавжди такими браттями і сестрами! Що зараз, як ніколи ми доводиму силу нації і нашу інтелегентність та єдність
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Слава президенту @zelenskiy_official та @olenazelenska_official
Слава кожному з вас
Читайте також: Даша Астаф'єва в новому сторіз показала, куди слід йти всьому "російському" з нашої країни