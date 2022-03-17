Справжня: Даша Астаф'єва, яка залишилася в Києві, показала, як волонтерить

Співачка виклала емоційний пост у своєму Instagram.

Ніколи в житті не думала, що буду збирати тут, в своєму віртуальному просторі, де хотіла прикрашати контентом світ, воєнні хроніки…

Але ж навіть якщо я цього не зроблю, цього незабути!

Ці короткі безсонні ночі, галас сирен, невгамовний страх за близьких і майже втрачену, але тихенько все іще незгасаючу надію нескінченних довгих днів!

Я людина, яка не вміє відпочивати. І зараз, цей мій в мирному житті недолік - найвеличeзніше спасіння! Дякую кожному, хто забув як боятись, робить те, що вміє! Хто, прокидаючись ранком, твердо каже мені у слухавку «залишаємось в Києві, тут наший дім» хто кожної миті заспокоює ревучу і захлинаючусь сльозами мріями про майбутнє

Дякую вам, УКРAЇНЦІ!



Я завжди пишатимусь своєю країною та тим, що ми всі стали назавжди такими браттями і сестрами! Що зараз, як ніколи ми доводиму силу нації і нашу інтелегентність та єдність

Слава Україні!

Слава ЗСУ!

Слава президенту @zelenskiy_official та @olenazelenska_official

Слава кожному з вас

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