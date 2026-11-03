Сріблясті торочки та ефектний розріз: Лілі Рейнгарт у незвичному образі на CFDA Awards 2026

Лілі Рейнгарт / © Associated Press

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Вбрання Лілі Рейнгарт було від бренду Monse з колекції весна-літо 2027. Сукня виконана у тілесному відтінку, мала фасон без бретелей та асиметричний подол. Вбрання було повністю розшите лелітками різного виду — верх маленькими класичними, а від стегон майже до самої підлоги спадали металеві сріблясті торочки зі сріблястих леліток.

Асиметричний крій сукні передбачав, що один бік драматично спускався до підлоги, тоді як інший відкривав стегно акторки. Завдяки цьому під час позування перед фотографами одна її нога була повністю оголена і можна було краще роздивитися золотисті босоніжки від Aquazzura з каменями. Босоніжки також мали тонкі ремінці, прикрашені блискучими деталями, які гармонійно продовжували сяйливу стилістику сукні. Також Лілі обрала делікатне діамантове кольє та кілька каблучок.

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Лілі Рейнгарт / © Associated Press

Також Ліл розпустила волосся, уклавши його в м’які вільні хвилі з проділом посередині. Макіяж дівчини був доволі стриманим: злегка підкреслені очі, рожеві рум’яна та помада приглушеного відтінку. Завдяки цьому головним акцентом залишалася сукня, що переливалася на світлі. За створення ансамблю відповідала стиліст акторки Іб Абдель Нассер, який також відповідальний за нещодавні гучні образи зірки для промокампанії до фільму «Гіпотеза кохання».

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