Срібна сукня vs оксамитова з баскою: битва образів Ани де Армас на прем'єрах фільму "Балерина"

Ана де Армас

Реклама

В український прокат 4 червня виходить спінофф франшизи про непереможного асасина «Джон Вік» — «Балерина». Прем’єрні покази кримінального екшена відбулися вже у Лондоні та Берліні.

Головну роль у кримінальному екшені зіграла чарівна Ана де Армас («007: не час помирати», «Білявка», «Дістати ножі»).

Ана де Армас / © Associated Press

Напередодні української прем’єри «Балерини» пропонуємо розглянути ефектні образи акторки, в яких вона з’являлася на показах, які минули.

Реклама

На прем’єрі фільму у Лондоні Ана сяяла у гламурній срібній сукні приталеного силуету, оздобленій лелітками і бісером, від бренду Louis Vuitton. Вбрання мало тонкі бретельки, краплеподібний виріз і чудово підкреслило струнку фігуру де Армас.

Ана де Армас / © Associated Press

Акторка зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із червоною помадою і завершила лук діамантовими прикрасами.

На прем’єрному показі у Берліні Ана постала в елегантній оксамитовій чорній сукні максі з баскою від Louis Vuitton, зшите для неї на замовлення. Головний акцент у її образі був на глибокому V-подібному вирізі.

Ана де Армас / © Getty Images

У де Армас була елегантна зачіска з випущеними спереду пасмами, ніжний мейкап та діамантові прикраси.

Реклама

Про фільм:

У центрі сюжету стрічки — тендітна балерина Єва Макарро, яку жага помсти перетворює на професійну вбивцю. Виконуючи завдання від своєї Директорки (Анжеліка Гʼюстон), Єва дізнається таємницю вбивства свого батька. На шляху помсти вона зустрічається із самим Джоном Віком (Кіану Рівз). У фільмі поєднані нестримна енергію бойовика і витончена естетика балетного мистецтва, відкриваючи нову, неочікувану сторінку всесвіту Джона Віка.

У кримінальному екшені також з’явиться: британський актор і володар «Золотого Глобусу» Ієн Макшейн («Дедвуд», франшиза «Джон Вік», «Сексуальна бестія»), Норман Рідус (серіал «Ходячі мерці») та оскароносна акторка Анжеліка Г’юстон («Джон Вік 3», «Сімейка Адамсів», «Французький вісник»).

Режисером стрічки став Лен Вайзман, відомий своєю роботою над фільмами франшизи «Джон Вік». Окрім цього, він працював над фільмами серії «Інший світ», «Міцний горішок 4.0» i «Пригадати все». «Балеина» заснована на сценарії Шея Геттена, який створив захопливу історію, наповнену інтригами і напруженими моментами.

Реклама

Фільм адаптований для людей з порушенням слуху та людей з порушенням зору.