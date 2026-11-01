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- Шоу-бізнес
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Стала гігантською відірваною кистю: Гайді Клум приголомшила моторошним образом на Геловін
«Королева Геловіну» перевершила себе, відтворивши власну руку з каблучками, бордовим манікюром і закривавленим зап’ястям.
Гайді Клум знову продемонструвала, чому за нею закріпився неофіційний титул «королеви Геловіну». На своїй 25-й щорічній вечірці, яка відбулася в ресторані Cathédrale у готелі Moxy East Village у Нью-Йорку, супермодель з’явилася в образі величезної відірваної кисті.
Масштабний костюм повністю приховував її тіло. П’ять гігантських пальців із довгими загостреними нігтями бордового кольору звисали донизу, а зверху розташовувалося бутафорське закривавлене зап’ястя. Реалістичності образу додавали відтворені складки шкіри, суглоби та вени.
Обличчя Гайді було вбудоване в центральну частину кисті. Завдяки складному пластичному гриму впізнати модель було практично неможливо: її очі та рот оточували накладки з моторошною фактурою і потьоками штучної крові. Позуючи фотографам, Клум широко розплющувала очі та показувала язика, підсилюючи ефект свого перевтілення.
Навіть у такому луку знайшлося місце для прикрас. Костюм став збільшеною копією її власної лівої руки: на одному з пальців відтворили каблучку з великим зеленим каменем та інші обручки, а також татуювання «Tom», присвячене чоловікові моделі Тому Каулітцу. На великому пальці красувалася золота каблучка з квітами.
Появу на вечірці Гайді також перетворила на виставу. Її привезли у вантажівці з червоними попереджувальними написами «DANGER», після чого допомогли спуститися на землю актори в жовтих захисних комбінезонах і чорних протигазах. Їхні костюми теж були забруднені бутафорською кров’ю.
Клум понад двадцять років влаштовує грандіозні геловінські вечірки та щоразу дивує продуманістю своїх перевтілень. Серед її найпам’ятніших образів — Джессіка Реббіт, літня версія самої себе та гігантський черв’як. Цього разу супермодель зробила ставку на горор, масштаб і особисті деталі, які перетворили моторошну кисть саме на її руку.
Нагадаємо, Гайді Клум у помаранчевій сукні від дизайнерки-українки відсвяткувала третю річницю своєї піцерії.