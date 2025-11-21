- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 466
- Час на прочитання
- 1 хв
Стала головною зіркою "Міс Всесвіт-2025": конкурсантка з Норвегії вийшла на сцену в костюмі риби
Вбрання, яке модель презентувала на конкурсі національних костюмів, стало головною сенсацією шоу.
Міс Норвегія-2025 19-річна Леонора Лісглімт-Рьодланд потрапила до заголовків через свій костюм на конкурсі «Міс Всесвіт», який відбувався у Таїланді.
Дівчина з’явилася на сцені в костюмі, натхненному норвезьким лососем. Таким чином вона вирішила продемонструвати морську спадщину її країни, яка є провідним експортером риби.
Мерехтливе рожево-сріблясте вбрання Леонори стало «вірусним» у Мережі, і вона отримала за нього приз глядацьких симпатій. Публіка в залі та біля екранів, яка дивилася трансляцію, була в захваті.
Як це було, ви можете подивитися у відео, яким Міс Норвегія поділилася в Instagram.