Стала головною зіркою "Міс Всесвіт-2025": конкурсантка з Норвегії вийшла на сцену в костюмі риби

Міс Норвегія-2025

Міс Норвегія-2025 19-річна Леонора Лісглімт-Рьодланд потрапила до заголовків через свій костюм на конкурсі «Міс Всесвіт», який відбувався у Таїланді.

Дівчина з’явилася на сцені в костюмі, натхненному норвезьким лососем. Таким чином вона вирішила продемонструвати морську спадщину її країни, яка є провідним експортером риби.

Мерехтливе рожево-сріблясте вбрання Леонори стало «вірусним» у Мережі, і вона отримала за нього приз глядацьких симпатій. Публіка в залі та біля екранів, яка дивилася трансляцію, була в захваті.

Як це було, ви можете подивитися у відео, яким Міс Норвегія поділилася в Instagram.