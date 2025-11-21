ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
466
Час на прочитання
1 хв

Стала головною зіркою "Міс Всесвіт-2025": конкурсантка з Норвегії вийшла на сцену в костюмі риби

Вбрання, яке модель презентувала на конкурсі національних костюмів, стало головною сенсацією шоу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Міс Норвегія-2025

Міс Норвегія-2025

Міс Норвегія-2025 19-річна Леонора Лісглімт-Рьодланд потрапила до заголовків через свій костюм на конкурсі «Міс Всесвіт», який відбувався у Таїланді.

Дівчина з’явилася на сцені в костюмі, натхненному норвезьким лососем. Таким чином вона вирішила продемонструвати морську спадщину її країни, яка є провідним експортером риби.

Мерехтливе рожево-сріблясте вбрання Леонори стало «вірусним» у Мережі, і вона отримала за нього приз глядацьких симпатій. Публіка в залі та біля екранів, яка дивилася трансляцію, була в захваті.

Леонора Лісглімт-Рьодланд

Леонора Лісглімт-Рьодланд

Леонора Лісглімт-Рьодланд

Леонора Лісглімт-Рьодланд

Як це було, ви можете подивитися у відео, яким Міс Норвегія поділилася в Instagram.

Дата публікації
Кількість переглядів
466
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie