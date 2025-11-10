Стала головною зіркою вечора: Єва Лонгорія в сукні з торочкою сяяла на заході в Парижі

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія, яка прославилася роллю Габріель Соліс у серіалі «Відчайдушні домогосподарки», відвідала благодійний галавечір Paris Global Gift Gala, що відбувся в готелі в Парижі.

Єва була почесною президенткою цього благодійного вечора, але всі погляди були спрямовані тільки на її вбрання, оскільки гламурна і витончена сукня викликала багато захоплення через свою незвичайність, глибоке декольте і декор у вигляді торочки з намистин.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Також акторка доповнила вбрання взуттям на платформі, довгими сережками, макіяжем із червоною помадою та оригінальною зачіскою, оскільки її довге волосся вклали так і підкрутили, що здавалося, неначе вона зробила каре.

Раніше вбрання з поділбною торочкою одягла відома модель Стелла Максвелл, але її сіра сукня була від бренду Amiri і повністю складалася з тонких мотузок.

Стелла Максвелл / © Associated Press