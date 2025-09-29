Стала готичною іконою: відомий пластичний хірург прокоментував зміни у зовнішності Кетрін Зети-Джонс

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Після виходу нового сезону серіалу «Венздей» багато глядачів помітили, що у зовнішності Кетрін Зети-Джонс відбулися зміни — вона стала мати молодший вигляд. У соцмережах активно обговорюють, що саме сталося з обличчям зірки — вдалий мейкап, природна еволюція чи справа рук хірурга?

Кетрін Зета-Джонс ДО можливого втручання / © Associated Press

Ми звернулися за експертною думкою до відомого пластичного хірурга Дмитра Слоссера, який поділився професійним аналізом зовнішніх змін акторки.

На думку хірурга, найбільш помітні зміни — в зоні очей:

«Зміни ділянки навколо очей не можна пояснити лише макіяжем. Очі мають більш глибше посадження. Це ознака блефаропластики — хірургічної операції з підтяжки повік. Також можна припустити ендоскопічну підтяжку брів», — зазначає експерт.

Кетрін Зета-Джонс ПІСЛЯ можливого втручання / © Associated Press

Саме ці зміни, вважає лікар, і створили той драматичний, містичний образ, що так сподобався режисерам і чудово вписався в готичну естетику серіалу.

«У другому сезоні вона має молодший вигляд і ця „вампірська молодість“ насправді може бути результатом пластичних втручань. Всі відьми залишаються молодими за відомих причин — і не завжди ці причини магічні», — жартує пластичний хірург.

Кетрін Зета-Джонс ПІСЛЯ можливого втручання / © Associated Press

Поглянувши на фото акторки, хірург також звертає увагу на зміну контурів обличчя:

«Помітно покращився зовнішній вигляд шкіри, контур нижньої щелепи став більш промальований, а підборіддя — чіткішим», – говорить Дмитро Слоссер.

Такі зміни найчастіше не є наслідком лише догляду або втрати ваги. За словами експерта, можна припустити, що Кетрін зробила підтяжку нижньої третини обличчя — так звану «Deep plane face/neck lift», яку ще називають «підтяжка вихідного дня».

Кетрін Зета-Джонс ПІСЛЯ можливого втручання / © Associated Press

«Підтяжка вихідного дня» — це малотравматична методика передбачає корекцію провисання шкіри в нижній частині обличчя — в зоні щік і підборіддя. Така операція зазвичай дає швидкий візуальний ефект і не потребує тривалого періоду реабілітації, що зручно для акторів у знімальному процесі», – підкреслює пластичний хірург.

Хірург також поділився приблизною вартістю комплексу операцій, які могли бути застосовані у випадку акторки:

«Враховуючи рівень акторки та ймовірну кваліфікацію пластичних хірургів голлівудського рівня можна припустити, що комплекс виконаних пластичних операцій може коштувати близько 250 тисяч доларів», — підсумовує Дмитро Слоссер.

Дмитро Слоссер

Поки прихильники сперечаються, чи не втратила зірка свою харизму, медіа вже охрестили її оновлений образ — «новою готичною іконою». І навіть якщо молодість Кетрін — це не результат чаклунства, а досягнення сучасної медицини, одне можна сказати точно: у «світі Венздей» такі трансформації цілком у стилі героїв.