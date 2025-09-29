- Дата публікації
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
- 139
- 2 хв
Стала готичною іконою: відомий пластичний хірург прокоментував зміни у зовнішності Кетрін Зети-Джонс
Експерт проаналізував зовнішні зміни акторки.
Після виходу нового сезону серіалу «Венздей» багато глядачів помітили, що у зовнішності Кетрін Зети-Джонс відбулися зміни — вона стала мати молодший вигляд. У соцмережах активно обговорюють, що саме сталося з обличчям зірки — вдалий мейкап, природна еволюція чи справа рук хірурга?
Ми звернулися за експертною думкою до відомого пластичного хірурга Дмитра Слоссера, який поділився професійним аналізом зовнішніх змін акторки.
На думку хірурга, найбільш помітні зміни — в зоні очей:
«Зміни ділянки навколо очей не можна пояснити лише макіяжем. Очі мають більш глибше посадження. Це ознака блефаропластики — хірургічної операції з підтяжки повік. Також можна припустити ендоскопічну підтяжку брів», — зазначає експерт.
Саме ці зміни, вважає лікар, і створили той драматичний, містичний образ, що так сподобався режисерам і чудово вписався в готичну естетику серіалу.
«У другому сезоні вона має молодший вигляд і ця „вампірська молодість“ насправді може бути результатом пластичних втручань. Всі відьми залишаються молодими за відомих причин — і не завжди ці причини магічні», — жартує пластичний хірург.
Поглянувши на фото акторки, хірург також звертає увагу на зміну контурів обличчя:
«Помітно покращився зовнішній вигляд шкіри, контур нижньої щелепи став більш промальований, а підборіддя — чіткішим», – говорить Дмитро Слоссер.
Такі зміни найчастіше не є наслідком лише догляду або втрати ваги. За словами експерта, можна припустити, що Кетрін зробила підтяжку нижньої третини обличчя — так звану «Deep plane face/neck lift», яку ще називають «підтяжка вихідного дня».
«Підтяжка вихідного дня» — це малотравматична методика передбачає корекцію провисання шкіри в нижній частині обличчя — в зоні щік і підборіддя. Така операція зазвичай дає швидкий візуальний ефект і не потребує тривалого періоду реабілітації, що зручно для акторів у знімальному процесі», – підкреслює пластичний хірург.
Хірург також поділився приблизною вартістю комплексу операцій, які могли бути застосовані у випадку акторки:
«Враховуючи рівень акторки та ймовірну кваліфікацію пластичних хірургів голлівудського рівня можна припустити, що комплекс виконаних пластичних операцій може коштувати близько 250 тисяч доларів», — підсумовує Дмитро Слоссер.
Поки прихильники сперечаються, чи не втратила зірка свою харизму, медіа вже охрестили її оновлений образ — «новою готичною іконою». І навіть якщо молодість Кетрін — це не результат чаклунства, а досягнення сучасної медицини, одне можна сказати точно: у «світі Венздей» такі трансформації цілком у стилі героїв.