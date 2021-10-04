Стала моделлю: скандальна Ембер Герд вийшла на подіум в Парижі

У Франції, в межах Тижня моди, відбулося шоу Le Defile L'Oreal Paris.

Показ выдбувся у монетному дворі, а участь у ньому взяли не лише професійні моделі, а й інші знаменитості серед яких була акторка Ембер Герд.

Ембер Герд / Associated Press

Поява Ембер на шоу стала досить символічною, адже сам показ був присвячений боротьбі з домаганнями і розширенню прав і можливостей жінок у всьому світі. Як відомо, акторка тривалий час судилася зі своїм чоловіком Джонні Деппом через домашнє насильство.

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На подіум акторка вийшла в рожевому комбінезоні з пір'ям від Elie Saab. Образ доповнив макіяж з акцентом на червоній помаді, звичайно ж, виконаний візажистами косметичного бренду L'Oreal.

Ембер Герд / Associated Press

Також в цьому показі взяли участь Гелен Міррен, Кетрін Ленгфорд, Каміла Кабельо, Айшварія Рай, Аджа Наомі Кінг, Су Джу Пак, Ізольда, Нідхем Суніл, Лейла Бегті і Лія Кебеде.

Ембер Герд на показі / Associated Press

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