Стала на лижі: Гайді Клум зазнімкували на гірськолижному курорті

Німецька супермодель Гайді Клум була зазнімкована папараці зі своїм чоловіком Томом Каулітцем під час катання на лижах в Аспені.

51-річна модель була в тій самій об'ємній чорній куртці, в якій її бачили раніше під час прогулянки містом із Томом та дітьми Клум від попереднього шлюбу. Як і належить лижникам, Гайді була в шоломі та захисних окулярах, а також у рукавичках, а її волосся було розпущене.

Гайді Клум на курорті в Аспені / Фото: Getty Images

На курорті в Аспені фотографи також зазнімкували днями співачку Дженніфер Лопес, яка вирушила за покупками разом зі своєю 16-річною дочкою Еммою.

Дженніфер Лопес з дочкою Еммою на курорті в Аспені / Фото: Getty Images

А ще кількома днями раніше за таким самим заняттям заскочили співачку Мераю Кері.

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