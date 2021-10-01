Стала натхненням для багатьох: 19-річна Ліла Мосс вийшла на подіум з інсулінової помпою

Цей вчинок викликав захоплення у публіки.

Уже кілька днів минуло з моменту показу колекції-колаборації двох брендів Versace і Fendi, але публіка ще досі продовжує говорити про це шоу із захопленням. Річ у тому, що однією з моделей показу стала дочка супермоделі 90-х Кейт Мосс — 19-річна Ліла.

Дівчина вийшла на подіум шоу з інсуліновою помпою, розміщеною на стегні. Ліла хворіє на діабет першого типу, у разі якого інсулін у тілі не виробляється, тому вона користується спеціальним пристроєм, який кріпиться на тіло і доставляє ліки в організм безперервно. Фактично цей апарат імітує роботу підшлункової залози.

Ліла Мосс / Getty Images

Інтерв'ю дівчина дає рідко і тему діабету зачіпала лише раз в одному інтерв'ю близько року тому. Тоді журналіст видання The Kit попросив розповісти, те чого про неї не знають шанувальники.

"Я думаю, не так вже й багато людей знають, що у мене діабет. Його було побачити, просто поглянувши на людину. У мене діабет першого типу", — сказала тоді модель.

Після того як Ліла з'явилася на цьому шоу з помпою — публіка зраділа. Багато похвалив її за те, що вона не соромиться своєї хвороби і просто вийшла на подіум цього розкішного шоу з омніподом на стегні, хоча могла заховати його під одягом.

Ліла Мосс / Getty Images

Цей маленький вчинок, можливо навіть без наміру, надихнув багатьох, люди почали писати дівчині в Instagram захоплені повідомлення і дякувати за висвітлення цієї теми:

"Мені дуже подобається, що ви не ховаєте свою капсулу, ви надихаєте багатьох людей, які страждають на діабет першого типу"

"Ви дійсно так надихаєте, дякую за те, що показали світу, що ви можете робити все і навіть більше, навіть якщо у вас діабет першого типу. (Від матері з сином, що страждають таким же захворюванням) x Дженні".

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