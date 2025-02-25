Стала рудоволосою: як змінилася акторка Лейтон Містер, яка зіграла в "Пліткарці" інтригантку Блер

На початку двохтисячних років велику популярність отримав серіал "Пліткарка", що розповідає про життя багатих дітей Нью-Йорка, їхні інтриги та проблеми. Серіал також обговорювали через стиль головних героїнь, які носили найкращі вбрання та прикраси того часу. Шоу справило великий вплив на моду для підлітків і молодих жінок, адже багато хто став наслідувати головних героїнь — Блер Волдорф і Серену ван дер Вудсен.

Блер у серіалі зіграла акторка Лейтон Містер. В останні роки вона рідко де знімається, але все одно часта гостя на всіляких заходах разом зі своїм чоловіком Адамом Броді. На 31-й церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США акторка продемонструвала вбрання від бренду Elie Saab із колекції прет-а-порте весна-літо 2025. Це була темно-зелена сукня-бюстьє в'язана в хитромудрих візерунках, а також з бежевою підкладкою під низом, через яку створювався ефект прозорості.

Лейтон Містер зі своїм чоловіком Адамом Броді / Фото: Associated Press

Доповнила свій вечірній образ Лейтон довгим шарфом та прикрасами із перлинами. Макіяж у неї був лаконічний і ніжний, а волосся, яке акторка пофарбувала в рудий відтінок, було укладено у стильну голлівудську хвилю.

Лейтон Містер / Фото: Associated Press

Під час церемонії вона також взяла участь у невеликому скетчі з колегою Крістен Белл, яка була ведучою шоу. Вони розіграли сцену із серіалу "Пліткарка".

Нагадаємо, що Крістен Белл була частиною цього серіалу, хоча сама в ньому не з'являлася. Протягом усіх сезонів акторка була закадровим голосом.

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