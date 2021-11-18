Стала відома дата виходу серіалу "Як я зустріла вашого тата", у якому зіграє Гіларі Дафф

Стала відома дата виходу серіалу "Як я зустріла вашого тата", у якому зіграє Гіларі Дафф

Розповідаємо все, що нам відомо про нове шоу.

На сервісі Hulu вийде продовження легендарного ситкому "Як я зустрів вашу маму", точніше це буде не зовсім продовження, спін-офф улюбленої історії. Новий серіал отримав назву "Як я зустріла вашого тата" і розповідатиме про жінку на ім'я Софі, яка розповідає синові в майбутньому про те, як зустріла у 2021 році його батька.

Головну роль у серіалі зіграє акторка та співачка Гіларі Дафф, Кріс Лоуелл, Том Ейнсл, Франсі Райс, Суажда Шарми та Тьєн Тран. Також у проєкті з'явиться і Кім Кетрол, яка гратиме подорослішавшу "майбутню версію" персонажа Гіларі Дафф.

Проєкт стартує на стрімінг-сервісі вже 18 січня наступного року. У серіалі буде лише 10 серій.

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