Шоу-бізнес
2515
1 хв

Стала відома причина смерті акторки Кетрін О'Гари

Легендарна «мама Кевіна» з фільму «Сам удома» померла раптово 30 січня 2026 року.

Ольга Кузьменко
Кетрін О'Гара

Кетрін О'Гара / © Getty Images

За кілька тижнів стала відома офіційна причина смерті акторки. Згідно з висновком судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес, отриманого виданням TMZ, у Кетрін утворився тромб у легенях.

Кетрін О’Гара / © Getty Images

Кетрін О’Гара / © Getty Images

Безпосередньою причиною смерті О’Гари вказана легенева емболія, а основною причиною рак прямої кишки.

Кетрін О’Гара / © Associated Press

Кетрін О’Гара / © Associated Press

Як пише Daily Mail, невдовзі після смерті О’Гари її сім’я повідомила, що зірка перенесла «короткочасну хворобу». Раніше, вже в дорослому житті, у неї було діагностовано декстрокардію з situs inversus — стан, за якого серце розташоване в правій частині грудної клітки.

У день смерті акторки, незадовго до 5-ї ранку, до її будинку у Брентвуді, Лос-Анджелес, була викликана швидка допомога, і повідомлялося, що її стан був «важким». Вона померла в лікарні того ж дня. Попрощалися з Кетрін О’Гара на приватній церемонії у присутності найближчих.

Кетрін О’Гара / © Associated Press

Кетрін О’Гара / © Associated Press

Востаннє її бачили на публіці 16 жовтня минулого року на церемонії вручення премії Angel Awards у готелі Proper Hotel Santa Monica. Раніше ми писали, якими були останні години життя акторки.

