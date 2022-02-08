Стала "Жінкою року: Дженніфер Гарнер отримала театральну нагороду та взяла участь у карнавалі

Стала "Жінкою року: Дженніфер Гарнер отримала театральну нагороду та взяла участь у карнавалі

Поки Бенн Аффлек проводить час із Дженніфер Лопес у Нью-Йорку, його колишня дружина отримала нагороду у Кембриджі.

Голлівудська акторка Дженніфер Гарнер отримала незвичайну премію "Жінка року", але за версією не якогось знаменитого глянцю, а театрального студентського товариства Гарвардського університету Hasty Pudding.

Дженніфер Гарнер / Associated Press

Театральна трупа Hasty Pudding вручила нагороду Дженніфер – золотий казанок. Згодом знаменитість взяла участь у традиційному карнавалі, який відбувся на вулицях Кембриджа.

Дженніфер Гарнер / Associated Press

Husty Pudding – одна з найстаріших театральних труп у світі. Вона була заснована 1844 року, а ось премію "Жінка року" організація заснувала 1951 року і її вручають за тривалий та приголомшливий внесок у світ розваг.

Дженніфер Гарнер / Associated Press

Для такої події акторка вибрала чорний штанний костюм, лацкани на жакеті якого були розшиті паєтками, білу блузу і доповнила лук золотими прикрасами.

Дженніфер Гарнер / Associated Press

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