Стала зіркою показу: Кендал Дженнер здивувала образами на Vogue World у Парижі

Анна Вінтур провела традиційний захід під назвою Vogue World – це масштабне шоу, в якому бере участь багато зірок та брендів.

Цього року Vogue World проводився у співпраці з молодіжними спортивними академіями з усієї Франції, поєднуючи різні види спорту – їзду на велосипеді, гімнастику, теніс, фехтування та багато інших. Однією із зірок шоу стала американська модель Кендал Дженнер — молодша сестра Кім Кардашян.

Дівчина вийшла на подіум – роль якого виконувала Вандомська площа – у частині Equestrian (верхова їзда) та у фіналі.

На початку Кендал разом колегою Джіджі Хадід з'явилася верхи на коні. Дівчата були одягнені в жокейську уніформу від Hermes із колекції осінь-зима 2024.

Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

Потім модель закривала захід у ніжній сукні кольору пудри, яка була повністю прозорою. Це дивовижне вбрання було від бренду Jean Paul Gaultier із кутюрної колекції весна-літо 2024. Доповнювали її сукню білі рукавички та повністю прозорі мюлі на танкетці теж від Jean Paul Gaultier.

Кендал Дженнер / Фото: Getty Images

Також участь у цьому заході взяла молода попзірка Сабріна Карпентер. Дівчина продефілювала у образі від французького бренду Jacquemus.

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