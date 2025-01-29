Стала зіркою показу: супермодель Алессандра Амбросіо вийшла на подіум у Парижі

43-річна супермодель Алессандра Амбросіо вийшла на подіум під час Тижня моди у Парижі. Вона стала зіркою показу грецького бренду Celia Kritharioti, що презентував колекцію Haute Couture весна-літо 2025.

Усього вона показала два вбрання. Перший лук Амбросіо включав топ-бандо у вигляді великого чорного банта, а також довгу чорно-білу спідницю з невеликим шлейфом.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Другий образ моделі закривав показ. Це була довга весільна сукня з криноліном та корсетом. Плечі у сукні були відкриті, а також вона мала довгі рукави. Спідниця у сукні була розшита бісером та камінням різного розміру й виду. Також у вбрання був шлейф та оздоблення невеликими рюшами.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Тиждень моди в Парижі триватиме від 27 до 30 січня і в її межах відбудуться покази Haute Couture сезону весна-літо 2025. Свої колекції презентували вже бренди Chanel та Christian Dior.

Читайте також:

Красиві вбрання супермоделі Алессандри Амбросіо (28 фото)