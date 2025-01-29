Стала зіркою показу: супермодель Алессандра Амбросіо вийшла на подіум у Парижі

Бразильська зірка прилетіла до Франції по роботі.
43-річна супермодель Алессандра Амбросіо вийшла на подіум під час Тижня моди у Парижі. Вона стала зіркою показу грецького бренду Celia Kritharioti, що презентував колекцію Haute Couture весна-літо 2025.
Усього вона показала два вбрання. Перший лук Амбросіо включав топ-бандо у вигляді великого чорного банта, а також довгу чорно-білу спідницю з невеликим шлейфом.
Другий образ моделі закривав показ. Це була довга весільна сукня з криноліном та корсетом. Плечі у сукні були відкриті, а також вона мала довгі рукави. Спідниця у сукні була розшита бісером та камінням різного розміру й виду. Також у вбрання був шлейф та оздоблення невеликими рюшами.
Тиждень моди в Парижі триватиме від 27 до 30 січня і в її межах відбудуться покази Haute Couture сезону весна-літо 2025. Свої колекції презентували вже бренди Chanel та Christian Dior.
Читайте також:
- У сукні у стилі пэчворк: топмодель Алессандра Амбросіо запалила на новорічній вечірці
- Знову на пляжі: то-модель Алессандра Амбросіо блиснула фігурою у яскравому бікіні
- Красуня в рожевому: Алессандра Амбросіо у образі з рюшами відвідала вечірку