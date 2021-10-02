Стало відомо, хто залишив проєкт "Холостячка-2"

Злата Огнєвіч попрощалася одразу з двома чоловіками.
Відбувся третій випуск романтичного реаліті "Холостячка-2". Шоу залишило ще два учасники.
Головна героїня проєкту – Злата Огнєвіч – попрощалася з каскадером з Києва - Павлом - під час їхнього побачення. Цілі чоловіка не співпадають з цілями артистки і він не готовий до серйозних стосунків.
А під час церемонії троянд Огнєвіч відправила додому власника мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів з Полтави - Іллю. Своє рішення вона аргументувала тим, що ставиться до нього, як до друга.
Тож у шоу залишилося 12 чоловіків, які продовжують завойовувати Злату.
Нагадаємо, на церемонії троянд Огнєвіч з'явилася у романтичному образі. На ній була червона сукня міді зі шнурівкою на спині і з акцентом на сексуальному бюсті. Вбрання було прикрашене камінням на декольте і бретельках. На талії була брошка з камінням.
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