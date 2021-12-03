Стало відомо, кого у фіналі обрала "Холостячка" Злата Огнєвіч

Артистка обрала чоловіка, який підкорив її серце. На його пропозицію вийти за нього заміж, вона відповіла згодою.

Відбувся фінал другого сезону романтичного реалітішоу "Холостячка". Головна героїня проєкту – співачка Злата Огнєвіч – обрала чоловіка, який полонив її серце. Ним став 32-річний підприємець зі Світловодська Андрій Задворний.

Андрій Задворний/Instagram

Чоловік зізнався артистці у коханні.

"Ти мені потрібна. Ти мені важлива. На Кіпрі я точно зрозумів, що закохався, але тоді чомусь я не наважився розповісти тобі про свої почуття. Ти є причиною мого щастя. Поруч із тобою я думаю про дітей, про будинок, про сім'ю. Я хочу робити тебе щасливою, хочу дбати про тебе, я хочу, щоб ти і я злилися і вийшли ми.

Насправді зараз я можу точно сказати, що я закоханий у тебе. Не в персонажа телевізійного, не в персонажа з екрану, а в тебе справжню - у щиру, красиву, авантюрну, але відповідальну, ніжну і турботливу, веселу, іронічну, іноді трішки різку, але чесну, таку зрозумілу і таку незвідану, яку я так хочу пізнавати", - сказав Задворний Огнєвіч.

Андрій продовжував говорити артистці про свої почуття, а вона слухала і щиро усміхалася.

"Злато Огнєвіч, я відчуваю твій вогонь, але цей вогонь не спалює мене, а він гріє моє серце і змушує його битися частіше та сильніше. Все, що я зараз хочу, щоб ти стала моєю, щоб наші серця почали битися в такт сьогодні і до останнього удару", - говорив чоловік.

Потім Андрій став на одне коліно, простягнув їй обручку і зробив Златі пропозицію: "Виходь за мене!"

Злата Огнєвіч і Андрій Задворний / Instagram Злати Огнєвіч

"Не кожна закоханість може перерости у кохання. Ми обоє про це знаємо. Але моя закоханість переросла. Я кохаю тебе. Я кажу тобі "Так". Я згодна створити з тобою сім'ю", - відповіла Злата Андрію.

Злата Огнєвіч і Андрій Задворний / Instagram Холостяк СТБ

Чоловік одягнув їй на палець обручку. Вони почали обійматися, цілуватися і Андрій сказав: "Я щасливий".

Потім до них підбіг ведучий Григорій Решетник, щоб привітати їх. Злата у цей момент сказала: "Я дуже щаслива. Це найщасливіший момент у моєму житті".

Злата Огнєвіч, Андрій Задворний і Григорій Решетник / Instagram Злати Огнєвіч

До слова, вибір Огнєвіч став великою несподіванкою для більшості шанувальників шоу, адже фаворитом був Дмитро Шевченко.

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