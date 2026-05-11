Стане мамою вдруге: "Міс Всесвіт" Олівія Калпо засвітила підрослий живіт
Зірка поділилася в Мережі радісною новиною.
Свою другу вагітність американська модель, переможниця конкурсів «Міс США-2012» і «Міс Всесвіт-2012» — Олівія Калпо — не стала довго приховувати. Вона заявила про неї в день свого 34-річчя — 8 травня.
Модель опублікувала в Instagram сімейну фотосесію. На фото вона зображена зі своїм чоловіком — гравцем в американський футбол Крістіаном Маккеффрі, 10-місячною донькою Коллет Аннелізою та їхнім собакою.
Олівія позувала в довгій закритій білій сукні, підтримуючи вагітний живіт руками. «Найкращий подарунок на день народження. Другий малюк на підході», — написала вона під знімками.
У коментарях під публікацією підписники зірки та зіркові друзі засипали її привітаннями.
