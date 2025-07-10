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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
359
Час на прочитання
1 хв

Стане мамою вдруге: модель Жасмін Тукс засвітила вагітний живіт

Дівчина поділилася із шанувальниками радісною новиною.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

34-річна американська топмодель і «янгол» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — опублікувала в Instagram серію фото, на яких позує в молочній сукні з драпуванням спереду. Вбрання ефектно підкреслює округлий живіт моделі — вона вагітна своєю другою дитиною.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

«Ще одна маленька душа для кохання», — підписала фотографії Жасмін.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Зазначимо, Тукс уже виховує з чоловіком — виконавчим директором Snapchat, сином віце-президента Еквадору Хуаном Девідом Борреро — доньку Мію Вікторія, яка народилася 23 лютого 2023 року. «Ми хотіли дати дочці ім’я, яке буде сильним, але й дуже жіночним. Міа Вікторія — це відображення надії, краси та внутрішньої сили», — розповіла якось в інтерв’ю Жасмін.

Жасмин Тукс із чоловіком та дочкою / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс із чоловіком та дочкою / © Instagram Жасмін Тукс

«Материнство змінило мій погляд на все. Я стала м’якшою, спокійнішою. Більше не прагну до ідеалу — я просто хочу бути поруч із донькою і бути для неї підтримкою», — ділилася модель Harper’s Bazaar Arabia, 2023. Жасмін не поспішала з поверненням до роботи після народження дитини, а свідомо обрала повільний ритм. Вона зізнавалася, що спочатку боялася випасти з модної індустрії, але потім зрозуміла, що справжній успіх — це сім’я і внутрішній спокій.

Раніше, нагадаємо, інша модель — Олівія Калпо, яка перебувє на останніх місяцях вагітності — позувала повністю оголеною.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс_4 / © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс_2 / © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс_8 / © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс_6 / © Instagram Жасмін Тукс

© Instagram Жасмін Тукс

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Дата публікації
Кількість переглядів
359
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