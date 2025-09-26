Стане мамою вперше: норвезька модель Фріда Аасен засвітила вагітний живіт

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Реклама

30-річна норвезька модель Фріда Аасен поділилася у своєму Instagram пляжним відео, в якому вона зображена в бікіні і компанії свого чоловіка — мільйонера і засновника судноплавної імперії Томмі Чіабара. Модель заходить у море, а потім повертається до чоловіка, засвітивши таким чином свій вагітний живіт. «Найкращий подарунок, про який ми коли-небудь могли мріяти», — підписала відео дівчина.

Зазначимо, ця дитина стане першою для Фріди й Томмі, які заручилися в серпні 2021-го, а одружилися в липні 2022-го в Портофіно, Італія.

Вагітна Фріда Аасен із чоловіком / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезький моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянцевих журналів. У 2017 і 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret.

Реклама

Раніше, нагадаємо, Фріда Аасен сяяла на гала-вечорі в Сен-Тропе на Лазурному березі. Тоді перед камерами фотографів вона з’явилася в довгій вечірній сукні шоколадного кольору з шовку і з драпіруванням спереду — можливо, вже тоді вона намагалася приховати вагітний живіт.

Фріда Аасен / © Getty Images