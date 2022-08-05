Стане подругою лиходія: Леді Гага зіграє у продовженні гучного "Джокера" з Гоакіном Феніксом

Після того, як 2019 року на екрани вийшла картина "Джокер", приголомшені історією показаною у фільмі та грою Гоакіна Фенікса фанати, негайно почали вимагати у студії Warner Bros. продовження. Спочатку фільм замислювався як самостійний продукт, але все ж таки після довгих роздумів студія і режисер Тодд Філліпс оголосили, що історія продовжиться.

Головну роль у фільмі знову зіграє Фенікс, також відомо, що в цій частині з'явиться Гарлі Квін, а зіграє її Леді Гага, яка останніми роками зарекомендувала себе як приголомшлива акторка. Вихід фільму відбудеться через п'ять років після першої частини — 4 жовтня 2024 року.

Що саме ми побачимо в другій частині покищо невідомо і тримається в найсуворішому секреті, проте, ймовірно, нам покажуть історію стосунків Джокера і Гарлі, оскільки другий фільм отримав назву "Джокер: Божевільність на двох" (англ. — Joker: Folie à Deux). За оригінальними коміксами Гарлі Квінн працювала психіаторкою і була лікаркою Джокера. Під час сеансів вона закохалася у лиходія, стала його помічницею та співучасницею злочинів.

Спочатку участь Гаги в "Джокері" була лише пліткою, однак тепер і вона, і творці картини нарешті офіційно підтвердили, що зірка все ж зіграє у продовженні. Знаменитість опублікувала короткий тизер фільму, в якому можна побачити її ім'я та силует.

А ось раніше обкладинкою сценарію поділився режисер Тодд Філліпс.

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