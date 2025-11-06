ТСН у соціальних мережах

126
1 хв

Станцювала на камеру: пишнотіла модель у червоному купальнику похизувалася гарним декольте і широкими стегнами

Грейсі Бон у пляжному луку грайливо потанцювала на камеру.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram відео, зняте під час відпочинку біля басейну. Красуня кокетливо станцювала на камеру.

Дівчина постала у червоному суцільному купальнику з фактурної тканини і з глибоким вирізом. Зверху Грейсі одягла білу туніку, а на талії зав’язала білий шнурок.

Бон похизувалася пишним бюстом і широкими стегнами.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон показала свій геловінський образ з простирадлом на голові.

