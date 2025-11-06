- Дата публікації
-
Категорія
Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 1 хв
Станцювала на камеру: пишнотіла модель у червоному купальнику похизувалася гарним декольте і широкими стегнами
Грейсі Бон у пляжному луку грайливо потанцювала на камеру.
Пишнотіла модель з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram відео, зняте під час відпочинку біля басейну. Красуня кокетливо станцювала на камеру.
Дівчина постала у червоному суцільному купальнику з фактурної тканини і з глибоким вирізом. Зверху Грейсі одягла білу туніку, а на талії зав’язала білий шнурок.
Бон похизувалася пишним бюстом і широкими стегнами.
