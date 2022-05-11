Старовинний сердак, буковинські тайстра і кептур: у що були одягнені Kalush Orchestra під час виступу на "Євробаченні"

Старовинний сердак, буковинські тайстра і кептур: у що були одягнені Kalush Orchestra під час виступу на "Євробаченні"

10 травня в Італії відбувся перший півфінал конкурсу "Євробачення-2022". У результаті глядацького голосування в сумі з оцінками від національних журі країн-учасниць, представники України, гурт Kalush Orchestra, пройшов до фіналу конкурсу.

Номер Kalush Orchestra був драйвовим та яскравим із використанням національних мотивів. Артисти були одягнені у точні копії давніх шедеврів народного мистецтва, а також в автентичні речі віком біля 100 років.

Над костюмами та стилем гурту працював стиліст Назар Дідик, однак також до роботи долучалися й етнографиня, галеристка, дизайнерка Роксоляна Шимчук та художниця з костюмів Ольга Карпів. Авторки цих луків у інтерв’ю виданню "МУЗВАР" розповіли детально про образи Kalush Orchestra.

Загалом зібрано декілька різних образів, однак, усі вони наповнені національними елементами. За словами пані Роксоляни, для кожного учасника гурту Kalush Orchestra вона намагалася надати декілька варіантів та елементів у костюмах, аби скомбіноувати їх для півфіналу та фіналу "Євробачення".

Тимофій (соліст): його образ повністю відтворює гуцульський стрій, одяг на ньому - це автентичні речі із міксом досконалої репліки національного гуцульського вбрання (сорочка та черес (широкий оздоблений шкіряний пояс)). Гордість луку - старовинний сердак (свитка). Цікаво, що свого часу цей сердак принесли Ользі Карпів та сказали: "Я відчуваю, що він має бути у вас. В ньому є історія і сила, яка ще розкриється".

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Олег (фронтмен): важливо було зберегти рожеву панаму, тим самим поєднати сучасність та старовинні елементи в одязі. Початково була ідея зробити одним із символів Олегові верховинську сорочку, але зупинилися на буковинському кептурі, який доповнює біла або яскрава стилізована сорочка та хустина.

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Саша Таб (бек-вокал): до образу артиста додали автентичну колекційну буковинську тайстру (торбину) та традиційну українську хустку у вигляді бандани, за ідеєю самого Сашка.

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

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