Старший син не прийшов: Девід Бекхем показав фото зі святкування свого 50-річчя

Девід та Вікторія Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

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Відомому англійському футболісту виповнилося 50 років, з нагоди чого він організував кілька вечірок, одна з яких — найурочистіша — пройшла у ресторані Core у Лондоні, на яку були запрошені його батьки, близькі люди та зіркові друзі.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Мабуть, на святі був суворий дрескод, адже всі чоловіки були у смокінгах, а жінки — у вечірніх сукнях. Дружина Девіда — Вікторія — одягла темно-синю довгу сукню на тонких бретельках, у схожій була і їхня донька — 13-річна Гарпер Севен.

Девід Бекхем із сім’єю / © Instagram Девіда Бекхема

Девід та Вікторія Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

На фото колишній спортсмен позував із батьками — Тедом та Сандрою Бекхем.

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Девід Бекхем із мамою / © Instagram Девіда Бекхема

А також зі своїми двома сестрами — старшою Лінн та молодшою Джоан.

Девід Бекхем з мамою та сестрами / © Instagram Девіда Бекхема

Проте всіх найбільше хвилювало те, що свято пропустив старший син Бекхемів — Бруклін. Відсутня на святі була і його дружина Нікола Пельтц. У пресі та серед шанувальників обговорюється кілька причин такого вчинку хлопця, однією з яких є конфлікт між Брукліном та його молодшим братом Ромео, який зустрічається, з чуток, із колишньою дівчиною першого.

Ситуація залишається напруженою, а шанувальники сім’ї сподіваються на швидке примирення у зірковій родині.

Девід та Вікторія Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Нагадаємо, актриса Єва Лонгорія теж була присутня на святкуванні ювілею футболіста. На день народження вона приїхала разом зі своїм чоловіком Госе Бастоном, який зазвичай намагається уникати публічних виходів.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва мала розкішний вигляд. На ній була небесно-блакитна сукня максі від Victoria Beckham з глибоким V-подібним вирізом та складанням на плечах.