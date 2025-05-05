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Старший син не прийшов: Девід Бекхем показав фото зі святкування свого 50-річчя
2 травня у всесвітньо відомого футболіста був ювілей.
Відомому англійському футболісту виповнилося 50 років, з нагоди чого він організував кілька вечірок, одна з яких — найурочистіша — пройшла у ресторані Core у Лондоні, на яку були запрошені його батьки, близькі люди та зіркові друзі.
Мабуть, на святі був суворий дрескод, адже всі чоловіки були у смокінгах, а жінки — у вечірніх сукнях. Дружина Девіда — Вікторія — одягла темно-синю довгу сукню на тонких бретельках, у схожій була і їхня донька — 13-річна Гарпер Севен.
На фото колишній спортсмен позував із батьками — Тедом та Сандрою Бекхем.
А також зі своїми двома сестрами — старшою Лінн та молодшою Джоан.
Проте всіх найбільше хвилювало те, що свято пропустив старший син Бекхемів — Бруклін. Відсутня на святі була і його дружина Нікола Пельтц. У пресі та серед шанувальників обговорюється кілька причин такого вчинку хлопця, однією з яких є конфлікт між Брукліном та його молодшим братом Ромео, який зустрічається, з чуток, із колишньою дівчиною першого.
Ситуація залишається напруженою, а шанувальники сім’ї сподіваються на швидке примирення у зірковій родині.
Нагадаємо, актриса Єва Лонгорія теж була присутня на святкуванні ювілею футболіста. На день народження вона приїхала разом зі своїм чоловіком Госе Бастоном, який зазвичай намагається уникати публічних виходів.
Єва мала розкішний вигляд. На ній була небесно-блакитна сукня максі від Victoria Beckham з глибоким V-подібним вирізом та складанням на плечах.