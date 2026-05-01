Стенлі Туччі і Емілі Блант з "Диявол носить Prada" отримали зірки на Алеї слави у Голлівуді

Стенлі Туччі і Емілі Блант

Зірки фільму «Диявол носить Prada», Стенлі Туччі і Емілі Блант, відвідали особливу подію — подвійною церемонією відкриття зірок на Алеї слави Голлівуду в Лос-Анджелесі, яка відбулася у четвер, 30 квітня.

Актори позували фотографам на офіційній церемонії і були дуже стильними. Образи обох для історичної події були продуманими до дрібниць — Туччі одягнув бездоганний смугастий костюм-трійку, який носив із сорочкою і краваткою, а Блант прийшла у в’язаному костюмі від бренду Magda Butrym з оригінальними плечима.

Підтримати їх прийшли друзі та рідні. Зокрема на заході можна було помітити таких зірок як Джона Красінскі — чоловіка Емілі, а також акторку Меріл Стріп — колегу по фільму «Диявол носить Prada».

Стенлі Туччі, Емілі Блант і Меріл Стріп

