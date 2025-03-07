Стильна Гейлі Бібер підкреслила стрункі ноги яскравим міні

28-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode – Гейлі Бібер – та спортивний бренд Fila випустили колаборацію FILA X HAILEY. До цієї колекції увійшли джемпери, куртки-ветровки, спортивні штани, короткі спідниці у складку, світшоти, спортивні топи та шорти. Вся лінійка одягу виконана у жовтому, зеленому, білому, сірому та чорному кольорах.

У промокампанії колаборації знялася сама Гейлі. Вона приміряла кілька новинок.

instagram.com/HaileyBieber

Дівчина позувала у жовтому джемпері та жовтій мініспідниці, у чорній вітрівці та світшотах.

instagram.com/HaileyBieber

instagram.com/HaileyBieber

Швидше за все, ця колекція буде розкуплена за лічені години – адже Бібер – трендсеттерка, і має багато шанувальників, які намагаються отримати все, що випускає кумир.

instagram.com/HaileyBieber

instagram.com/HaileyBieber

Раніше, нагадаємо, Гейлі Бібер у стильній луку сходила на день народження подруги. Вона потрапила в об'єктиви папараці, коли виходила з боулінгу Lucky Strike у Беверлі-Гіллз.

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