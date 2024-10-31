Стильна і красива: дружина Володимира Остапчука у бежевому вбранні продемонструвала вагітний живіт на прем'єрі фільму

Володимир Остапчук разом зі своєю дружиною – блогеркою Катериною Полтавською – відвідав у кінотеатрі "Оскар" прем’єру українського фільму "БожеВільні", знятого на реальних спогадах дисидентів.

Подружжя прийшло на івент у стильних луках. Ведучий був одягнений у базову білу футболку, замшеву куртку трендового коричневого кольору і джинси. Образ він доповнив темно-бежевим взуттям на грубій підошві.

Володимир Остапчук із дружиною Катериною

Катерина обрала для свого виходу графітові джинси, бежеве боді і світлий кардиган, які підкреслили її вагітний живіт. Зверху вона одягла бежеву куртку. Вбрання блогерка гармонічно поєднала із бежевим замшевим взуттям. Свій аутфіт вона вдало завершила іміджевими окулярами у чорній оправі.

Володимир Остапчук із дружиною Катериною

Про фільм:

Події стрічки відбуваються у 1970-ті роки. У ній розповідається про молодого, творчого, волелюбного меломана Андрія Довженка. Через любов до забороненої в СРСР західної рокмузики він потрапляє у лещата тоталітарної системи, яка запроторює його не до в'язниці, а до закритої психіатричної лікарні. Виявляється, більшість обвинувачених за такою ж статтею отримують як вирок вигаданий у кабінетах КДБ діагноз "млявоплинна шизофренія". Він потрапляє у справжнє пекло каральної психіатрії. Тепер перед Андрієм вибір – співпрацювати з КДБ і повернутися додому чи залишитися при своїх принципах та боротися з системою.

Відсьогодні фільм "БожеВільні" у національному прокаті.

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