Стильна і красива: Джуліанна Мур на зніманнях нового драматичного фільму

У Нью-Йорку кипить робота над гостросюжетним фільмом.
60-річна голлівудська акторка Джуліанна Мур потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку під час знімань нового драматичного фільму Sharper ("Найгостріше") для AppleTV +. Особливо подробиці фільму не розголошуються, але вже відомо, що акторка зіграє шахрайку, яка краде у нью-йоркських багатіїв.
Знімання відбувалися у Верхньому Іст-Сайді і акторка змінила два образи. Вперше її зазнімкували у вишуканому осінньому аутфіті: легкій спідниці, джемпері, чоботях і пальті-піджаку. Цей образ завершили окуляри Chanel і сумка Birkin від бренду Hermès.
Друге вбрання акторки складалося з чорного штанного костюма, класичної білої сорочки, які Джуліанна одягла в поєднанні з білими кросівками. Завершили цей образ сонцезахисні окуляри в золотистій оправі.
Але фільм з Мур не єдиний, який знімається у "Великому яблуці". Також неодноразово під приціл папараці потрапляла і Міла Куніс, адже вона зараз працює над картиною під назвою Luckiest Girl Alive.
А також активно триває робота над продовженням серіалу "Секс і місто" із Сарою Джесікою Паркер.
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