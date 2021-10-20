Стильна і красива: Джуліанна Мур на зніманнях нового драматичного фільму

У Нью-Йорку кипить робота над гостросюжетним фільмом.

60-річна голлівудська акторка Джуліанна Мур потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку під час знімань нового драматичного фільму Sharper ("Найгостріше") для AppleTV +. Особливо подробиці фільму не розголошуються, але вже відомо, що акторка зіграє шахрайку, яка краде у нью-йоркських багатіїв.

Знімання відбувалися у Верхньому Іст-Сайді і акторка змінила два образи. Вперше її зазнімкували у вишуканому осінньому аутфіті: легкій спідниці, джемпері, чоботях і пальті-піджаку. Цей образ завершили окуляри Chanel і сумка Birkin від бренду Hermès.

Джуліанна Мур / Getty Images

Друге вбрання акторки складалося з чорного штанного костюма, класичної білої сорочки, які Джуліанна одягла в поєднанні з білими кросівками. Завершили цей образ сонцезахисні окуляри в золотистій оправі.

Джуліанна Мур / Getty Images

Але фільм з Мур не єдиний, який знімається у "Великому яблуці". Також неодноразово під приціл папараці потрапляла і Міла Куніс, адже вона зараз працює над картиною під назвою Luckiest Girl Alive.

Міла Куніс / Getty Images

А також активно триває робота над продовженням серіалу "Секс і місто" із Сарою Джесікою Паркер.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

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