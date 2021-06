Стильна і красива: Ірина Шейк підкреслила фігуру ефектним чорним корсетом

35-річна знаменитість потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку.

Супермодель Ірина Шейк не перестає дивувати своїми вбраннями і демонструвати різні ефектні образи зі свого гардеробу. Образи модель практично ніколи не повторює і завжди вибирає речі знаменитих брендів.

Наприклад, вчора Ірина вчергове вийшла, щоб забрати свою дочку Лею із дитячого садка. Вона одягла чорний корсет моделі Sunniva від бренду Are You Am I за 295 доларів, який підкреслив струнку фігуру Ірини. Поєднала вона його з лаконічними блакитними джинсами і чорною курткою.

Ірина Шейк / Getty Images

На плечі у Шейк висіла сумка від Burberry, а із взуття вона вибрала цього разу чорні черевики Both Gao за 510 євро (це близько 610 доларів).

Волосся модель зібрала в свій улюблений пучок, на очах у неї були сонцезахисні окуляри, а на шиї улюблений ланцюжок з хрестиком від Tiffany & Co. Лею вона традиційно везла у дитячому візочку і дівчинка була одягнена в стильну сукню з пишними рукавами, яка добре поєднувалася з її милими босоніжками та зачіскою.

Ірина Шейк / Getty Images

Читайте також: Найстильніша мама Нью-Йорка: Ірина Шейк в комбінезоні з декольте пограла з донькою

Повсякденні луки Ірини Шейк (14 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання