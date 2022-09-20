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Стильна і сексуальна Ізабель Гулар у комбінезоні з однією штаниною продемонструвала стрункі ноги

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Стильна і сексуальна Ізабель Гулар у комбінезоні з однією штаниною продемонструвала стрункі ноги

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

37-річна бразильська модель приміряла стильне вбрання для фотосету.

Ізабель Гулар знялася у промокампанії для лондонського бренду David Koma. Що з цього вийшло, вона показала в Instagram.

Модель постала в об'єктиві фотокамери у стильному луку. На ній був асиметричний обтислий чорний комбінезон із однією штаниною та вирізом під грудьми. Зверху вона одягла чорну шкірянку з перламутровими вставками.

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Аутфіт Ізабель доповнила рукавичками без пальців, перламутровими туфлями на шпильках і окулярами у стильній оправі. Волосся їй уклали в локони.

В цьому образі манекенниця продемонструвала свої стрункі довгі ноги та бездоганну фігуру.

Гулар також влаштувала фотосет із дизайнером бренду – Давідом Комою. Судячи зі світлин, між моделлю та модельєром дуже теплі дружні стосунки.

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Нагадаємо, на благодійному вечорі, який відбувся в межах 75-го Каннського міжнародного кінофестивалю, Гулар сяяла в розкішній золотій сукні з пікантним декольте і вирізами на талії.

Ізабель Гулар / © Associated Press
Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1198
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