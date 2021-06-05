Стильна і в капелюшку: Рейчел Броснаген на зніманнях "Дивовижної місіс Мейзел"

Акторка активно знімається в продовженні комедійного серіалу.
Зірку серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" Рейчел Броснаген заскочили під час знімань нового епізоду серіалу в Нью-Йорку. 30-річна акторка грала в компанії колеги Майкла Зегена.
Костюми у головної героїні, яку грає Рейчел, ніколи не повторюються, адже за сюжетом вона не лише добре жартує, але і любить красиво одягатися. Цього разу костюмери створили для неї образ у винних відтінках, в якому поєднувалася кофта, спідниця-олівець, пальто з рукавом в три чверті. Доповнили образ сумка з короткою ручкою, елегантні туфлі і незвичайний капелюшок на голові.
До речі, в перервах між зніманнями акторка надає перевагу простішим і лаконічнішим аутфітам. Коли вона вийшла з колегами по каву у Starbucks, то переодяглася в простий комбінезон у дрібні квіточки, який поєднала з чорної кофтою і сліпонами.
Прем'єра 4 сезони запланована на грудень 2021 року.
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