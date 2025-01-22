Стильна красуня на прогулянці: Сідні Свіні помітили папараці у Нью-Йорку

Вона була з ніг до голови одягнена в речі та аксесуари від відомих брендів.

Молоду та перспективну акторку Сідні Свіні помітили у Нью-Йорку, коли вона йшла вулицею. У цьому місті вона зараз проводить час зі своїм нареченим Джонатаном Давіно.

Перший лук, який продемонструвала Сідні, був у відтінках білого. Вона носила водолазку та вкорочені штани у поєднанні з оригінальним та теплим пальтом від Burberry, яке прикрашало хутряне оздоблення на подолі та рукавах.

Також у цьому образі можна помітити широкий пояс, білі чоботи на підборах та сумку цікавого дизайну від Burberry. На очах Сідні були окуляри від марки Celine.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Наступного разу Сідні сфотографували в Мідтауні, і вона була з ніг до голови у бренді Chloe. Акторка поєднувала легку блузу у бохостилі, коротке пальто та довгі широкі джинси.

У руці Сідні несла сумку-хобо з круглою ручкою, а її талію прикрашав золотий пояс під назвою бренду.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

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