Стильна красуня: Олівія Палермо продемонструвала ідеальний лук для холодної погоди

Олівія показала, що не боїться носити в холодну пору року білий колір і показала, як і з чим його поєднувати.
Відома американська модниця, інфлюенсерка та дизайнерка Олівія Палермо потрапила в об'єктиви папараці у Нью-Йорку, у престижному районі Вест-Виллідж. Вона мала чудовий вигляд у стильному вбранні для холодної погоди.
Олівія одягла для прогулянки теплий бавовняний светр із високою горловиною ніжного пудрового кольору, а також елегантні штани-палацо зі стрілками. Також на ній було біле взуття та чорна дута куртка. У руці Олівія тримала невелику сумку Christian Dior.
Завершували образ модниці кілька лаконічних прикрас, укладання та макіяж у нюдовій гамі, який добре поєднувався з вбранням.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, що компанія Lyst — один з головних маркетплейсів та додатків про моду — опублікувала щорічний звіт, виділивши ключові бренди та моменти, які були у тренді 2023 року, а також модні речі, які найчастіше купували та шукали покупці. Дані були отримані на основі 200 мільйонів онлайн-покупців модного одягу цього року.
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