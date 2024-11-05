Стильна красуня: Тейлор Свіфт у мінішортах та вінтажній куртці прийшла підтримати бойфренда

Гарну та стильну Тейлор Свіфт знову заскочили папараці, але цього разу у Канзас-Сіті. Співачка-суперзірка відвідала матч з американського футболу між командами "Канзас-Сіті Чіфс" та "Тампа-Бей Бакканірс". Бойфренд Тейлор — Тревіс Келсі — грає у команді "Канзас-Сіті Чіфс" і тому співачка ходить його підтримати і часто проводить час у VIP-ложі з друзями чи рідними Тревіса.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Цього разу Свіфт з'явилася на заході у чорних мінішортах, які носила у поєднанні з боді від Mugler та високими чорними чоботами від Christian Louboutin.

Також можна помітити, що образ співачка доповнила сумкою Saddle від Dior та шкіряною вінтажною курткою з назвою команди.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

До того ж Тейлор зробила улюблений яскравий макіяж із червоною помадою та уклала волосся у легкі локони.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Свіфт також має особливу прикрасу, яка показує сентиментальність її стосункыв з Тревісом — вона іноді носить "браслет дружби" на руці з номером "87" — це номер Тревіса Келсі в команді.

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