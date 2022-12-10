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Стильна красуня: українська супермодель Аліна Байкова на прем'єрі фільму у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
250
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Стильна красуня: українська супермодель Аліна Байкова на прем'єрі фільму у Нью-Йорку

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Для появи дівчина обрала зручний і лаконічний образ.

Супермодель родом із українського міста Кропивницький, Аліна Байкова, яка від початку повномасштабної війни дуже активно підтримує рідну країну, розповідає публічно про звірства Росії та закликає світ допомагати Україні, з'явилася на світському заході у Нью-Йорку.

Дівчина відвідала показ фільму "Блідо-блакитне око" — це робота режисера Скотта Купера у жанрі готичного трилера. Головні ролі у ньому грають Крістіан Бейл, Джилліан Андерсон та Шарлотта Генсбур. Літературною основою сценарію до картини став однойменний роман Луїса Баярда, адаптований самим Купером.

На заході зірка подіуму з'явилася у чорному жакеті, лосинах та білій сорочці. Волосся вона зібрала у високий пучок, а на обличчі зробила стильний макіяж у теплій гамі.

Аліна Байкова / © Getty Images
Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Особливу увагу в цьому образі привернула сумка-клатч у вигляді книжки.

Аліна Байкова / © Getty Images
Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Також дівчина дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про своє життя в Нью-Йорку, ставлення до війни, рідних в Україні, а також росіяни, з якими вона обірвала всі зв'язки.

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Дата публікації
Перегляди
250
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