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Стильна матуся: Дженніфер Лоуренс на прогулянці із сином у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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2 хв
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Стильна матуся: Дженніфер Лоуренс на прогулянці із сином у Нью-Йорку

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Вона тепло одяглася і вирішила прогулятися з дитиною, як звичайнісінька мама.

32-річна Дженніфер Лоуренс вирішила прогулятися галасливим містом із сином Саєм. Знаменитість сфотографували у Нью-Йорку з дитячим візком.

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images
Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Акторка одяглася просто і зручно, але від папараці не ховався, як багато зір, а просто йшла у своїх справах. На Дженніфер були сірі трикотажні штани, черевики та тепла куртка, волосся вона зібрала у високий і трохи недбалий хвіст, а на очі одягла сонцезахисні окуляри.

На безіменному пальці у відомої акторки була заручна каблучка з діамантом. Сина Лоуренс народила в лютому 2022 року, але поки що публіці його не показувала, малюк лише іноді потрапляє під приціл папараці під час таких от прогулянок матері.

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images
Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Ця дитина була для Дженніфер дуже бажаною, але раніше вона вже була двічі вагітна. У недавньому інтерв'ю Vogue акторка зізналася, що вперше завагітніла у 20 років, тоді вона мала намір зробити аборт. Але перш ніж вона встигла у неї в Монреалі стався викидень. Вдруге вона знову завагітніла кілька років тому, під час знімань фільму "Не дивіться вгору". На той час акторка вже була заміжня і дуже хотіла дитину, однак у неї стався черговий викидень. Вдруге їй довелося пройти дилатацію та кюретаж (в побуті "вишкрібання") — хірургічну процедуру, під час якої тканину видаляють з матки.

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Дата публікації
Перегляди
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