Стильна матуся: Дженніфер Лоуренс на прогулянці із сином у Нью-Йорку

Вона тепло одяглася і вирішила прогулятися з дитиною, як звичайнісінька мама.
32-річна Дженніфер Лоуренс вирішила прогулятися галасливим містом із сином Саєм. Знаменитість сфотографували у Нью-Йорку з дитячим візком.
Акторка одяглася просто і зручно, але від папараці не ховався, як багато зір, а просто йшла у своїх справах. На Дженніфер були сірі трикотажні штани, черевики та тепла куртка, волосся вона зібрала у високий і трохи недбалий хвіст, а на очі одягла сонцезахисні окуляри.
На безіменному пальці у відомої акторки була заручна каблучка з діамантом. Сина Лоуренс народила в лютому 2022 року, але поки що публіці його не показувала, малюк лише іноді потрапляє під приціл папараці під час таких от прогулянок матері.
Ця дитина була для Дженніфер дуже бажаною, але раніше вона вже була двічі вагітна. У недавньому інтерв'ю Vogue акторка зізналася, що вперше завагітніла у 20 років, тоді вона мала намір зробити аборт. Але перш ніж вона встигла у неї в Монреалі стався викидень. Вдруге вона знову завагітніла кілька років тому, під час знімань фільму "Не дивіться вгору". На той час акторка вже була заміжня і дуже хотіла дитину, однак у неї стався черговий викидень. Вдруге їй довелося пройти дилатацію та кюретаж (в побуті "вишкрібання") — хірургічну процедуру, під час якої тканину видаляють з матки.
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