Стильна Нікі Гілтон із доньками сходила на Геловін-вечірку

Нікі Гілтон разом зі старшими дітьми та мамою заскочили на прогулянці в Нью-Йорку.

Світська левиця Нікі Гілтон йшла з мамою Кеті Гілтон та старшими дочками – Лілі-Грейс та Тедді на Гелловін-вечірку в Нью-Йорку. Дівчата були одягнені у святкові костюми, а їхня мама одягла чорну трикотажну водолазку, джинсову спідницю-максі з високим розрізом і поясом на талії, шкіряні туфлі-човники на невисоких підборах і пальто верблюжого кольору. В руках у Гілтон була сумка Birkin і склянка з кавою. Вона розпустила біляве волосся, зробила легкий макіяж і одягла сонцезахисні окуляри, а в неї у вухах сяяли сережки з діамантами.

Кеті Гілтон, Нікі Гілтон разом з дочками Нікі Лілі-Грейс та Тедді / Фото: Getty Images

Мати Нікі – Кеті Гілтон – одягла сорочку з яскравим принтом та чорні штани, а також замшеві туфлі-човники на підборах. У неї також було розпущене волосся, у вухах золоті сережки-кільця, а на обличчі чорні сонцезахисні окуляри.

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